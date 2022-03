Le 17 mars dernier, Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 joueurs français convoqués pour affronter la Côte d’Ivoire (25/03) et l’Afrique du Sud (29/03) en matchs amicaux. D’un point de vue parisien, cette liste a une saveur particulière vu le nombre de joueurs liés au Paris Saint-Germain par leur passé, leur formation ou même par leur contrat courant avec le club de la Capitale. En effet, on peut compter dans cette dernière liste, pas moins de 7 joueurs formés au Paris Saint-Germain, et 8 si l’on compte Mathéo Guendouzi qui y a été préformé. Si autant de joueurs parisiens sont aujourd’hui au niveau international, c’est notamment grâce au travail de formation effectué par le PSG, et notamment un homme : Bertrand Reuzeau. Ancien directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain (2007-2011), il a vu grandir des joueurs tel que Coman, Maignan, Nkunku, Diaby, Areola, Rabiot ou encore Kimpembe. Un vivier qui fait du PSG le meilleur centre de formation de l’hexagone aujourd’hui. Un travail colossal de Bertrand Reuzeau et ses équipes qui a porté ses fruits, surtout quand on sait que la Fédération Française de Football classait le centre de formation des Rouge & Bleu à la 23eme place en 2005.

Ayant pris la tête du centre de formation du PSG en 2007, Bertrand Reuzeau (55 ans) s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes de nos confrères de Goal, notamment sur la période de son arrivée, durant laquelle il a posé les premières pierres : « Il a fallu repenser le maillage et le réseau en région parisienne pour aller dans les clubs et avoir les informations. Quand je suis arrivé au PSG, le club n’était pas ouvert sur la région parisienne. Il y avait d’autres clubs qui avaient pris beaucoup plus d’importance que nous et ça je ne pouvais pas l’accepter« . L’ancien directeur de la formation à l’AS Monaco a également fait savoir comment les profils dans les catégories de jeunes au PSG ont été diversifiés au recrutement : « Notre réflexion a aussi été de se dire qu’il fallait faire de la place pour tous les joueurs. Même si un joueur avait des difficultés à un certain âge, parce qu’il y avait par exemple des problèmes de croissance, familiaux, nous gardions un œil sur lui parce qu’il avait un point fort qui dans le futur pourrait lui permettre de réussir. Et c’est sur ce type de critères que l’on a eu de la réussite avec des garçons comme Kimpembe, Christopher Nkunku ou Moussa Diaby. Au départ, ce ne sont pas des top talents mais ils ont quelque chose à peaufiner dans le cadre d’un parcours adapté« .