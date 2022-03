Depuis son élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid le 9 mars dernier, le PSG fait beaucoup parler, notamment sur l’organisation du club. Si beaucoup d’acteurs et d’observateurs du football y vont de leur avis, c’est aujourd’hui Medhi Benatia (34 ans) qui a été interrogé par nos confrères de Foot Mercato au sujet du Paris Saint-Germain. Le natif de la région parisienne et ex-international marocain (66 sélections) s’est exprimé notamment sur le cas des entraineurs chez les Rouge & Bleu : « Tout simplement, il faut changer pas mal de choses dans l’organisation. Je ne suis pas à l’intérieur donc c’est compliqué de parler de ça, mais il y a des soucis. Quand tu perds contre le Barça et le Real dans ces conditions-là… ce n’est pas normal. Tous les entraîneurs le disent. Ils viennent ici, ils sont mauvais. Ils partent et ils gagnent la Ligue des champions. Il faut se poser les bonnes questions« .

Au sortir de la déroute à Santiago Bernabeu, un homme a été pointé du doigt : Nasser Al-Khelaïfi. Mais le président parisien peut compter sur le soutien du jeune retraité (depuis le 9 Décembre dernier) Medhi Benatia : « Moi, je supporte le PSG car j’aime beaucoup le président Nasser Al-Khelaïfi. Je sais comment il travaille, c’est un passionné et il mérite des résultats. Certaines personnes dans le club ne travaillent pas comme il faut. Si tout le monde travaillait comme Nasser, le PSG serait déjà plus haut« . L’ancien défenseur de la Juventus s’est également exprimé sur le rapport des stars à l’institution du Paris Saint-Germain : « Le problème, c’est que parfois, tu prends des joueurs qui pensent être au-dessus du club. Et c’est la fin. J’ai joué à la Juventus et au Bayern Munich, des clubs avec une identité forte. Là-bas, l’institution et le respect de l’institution passent avant tout. Au PSG, il faudrait fixer des règles puis être capable de les appliquer. J’ai jamais vu un club qui gagne quand le joueur fait ce qu’il veut« .