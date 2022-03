Deschamps s’exprime sur le statut de Mbappé

Alors que l’Equipe de France s’apprête à affronter la Côte d’Ivoire (25/03) et l’Afrique du Sud (29/03), le sélectionneur des Bleus était présent en conférence de presse ce lundi, et a été interrogé sur le statut de Kylian Mbappé. Didier Deschamps a dans un premier temps déclaré que l’attaquant français « reste encore jeune, mais il a toujours eu beaucoup de maturité sur le terrain. C’est un leader offensif et décisif. »

Si sa place au sein du vestiaire du PSG s’est élargie, à l’image de ses propos forts à l’issue de la défaite (3-0) au Stade Louis II face à Monaco, Didier Deschamps assure que la situation en Equipe de France n’est pas la même : « Il a une place très importante en équipe de France. Mais ce n’est pas quelqu’un qui revendique beaucoup de choses en dehors du terrain. Lui, c’est le jeu, le terrain. Mais quand il y a une prise de paroles de sa part, ce n’est jamais anodin », a-t-il poursuivi.

Programme de l’Equipe de France