Ousmane Dembélé devrait, sauf retournement de situation, rejoindre le PSG dans les jours à venir. Un gros coup parfaitement manœuvré par le board rouge et bleu.

C’est la grosse bombe de ses derniers jours au sein de la planète football. En quête d’un ailier percutant, et face aux difficultés rencontrées dans le dossier Bernardo Silva, le PSG s’est lancé à la poursuite d’Ousmane Dembélé. L’international tricolore, en fin de contrat en juin 2024 avec les Blaugranas, aurait donné son aval pour rejoindre les derniers champions de France en titre. Reste encore à savoir si sa clause de 50 millions d’euros sera levée à temps, celle-ci passant à 100 millions d’euros au 1er août..

Des tractations parfaitement menées

Et en ce lundi soir, Foot Mercato nous raconte les supposées coulisses de cette transaction de très haute envergure. Ainsi, selon cette source, l’idée de revenir à la charge pour Ousmane Dembélé seraient venue à l’esprit du PSG lorsqu’un important agent, mandaté par le FC Barcelone, a offert un échange assez étonnant. Le Barça aurait, en effet, apparemment souhaité doubler le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé en proposant Gavi, Raphinha et donc Ousmane Dembélé au PSG. Pas intéressés par les deux premiers joueurs cités, les Rouge et Bleu se seraient toutefois finalement penchés sur le cas de l’ancien rennais. Des discussions se sont lancées par la suite. Le principal intéressé, lui, aurait notamment été surpris du double discours employé par son club : jugé publiquement intransférable, il se voit, dans le même temps, être proposé comme monnaie d’échange. Ce qui l’aurait finalement fait douter sur son aventure en Catalogne, nous relate FM.

De l’autre côté, le PSG a su convaincre le joueur avec un discours bien huilé. Les ambitions parisiennes restent très élevées et Ousmane Dembélé pourrait y occuper une place prépondérante. Et consécutivement à une discussion avec Xavi, celui-ci s’étant apparemment montré résigné face à l’approche du PSG, il aurait finalement entériné sa décision. Des informations qui coïncident avec celles publiées par Le Parisien. Le journal régional expose, peu ou prou, les mêmes faits, en apportant quelques précisions supplémentaires. Nasser Al-Khelaïfi, le président francilien, aurait notamment été l’acteur principal dans ce dossier, mettant un point d’honneur à ce que rien ne filtre jusqu’au dernier moment. Un contrat très intéressant a ainsi été proposé à Ousmane Dembélé. Le Parisien parle d’un accord contractuel comprenant des émoluments estimés à 20 millions d’euros annuels. LP précise, en outre, qu’en plus de l’échange proposé par le Barça qui l’aurait donc refroidi comme exposé un peu plus haut, sa relation très fraiche avec Déco, le directeur sportif adjoint barcelonais, aurait ajouté à sa perplexité et, par voie de conséquence, à son désir de rejoindre le PSG.

L’entité parisienne et le FC Barcelone se trouveraient désormais en pourparlers afin de boucler définitivement l’affaire par le biais de leurs avocats respectifs. Le PSG compte donc bien lever la clause libératoire de 50 millions d’euros, dont la moitié reviendrait à l’attaquant de 26 ans. Un danger subsiste cependant puisqu’Ousmane Dembélé, son entourage, ainsi que le PSG, redouteraient désormais une tentative du Barça afin de faire capoter ce transfert alors qu’il doit impérativement être conclu avant minuit ce soir.