Contact établi entre le PSG et le MHSC pour Elye Wahi

Dans sa quête de renfort offensif, le PSG enregistre les arrivées de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, et ne compte pas s’arrêter là. En effet, le club de la capitale pourrait se pencher sur la piste menant à l’attaquant montpelliérain, Elye Wahi.

Après un exercice 2022/2023 réussi avec le MHSC, Elye Wahi est un des feuilletons de l’été sur ce mercato estival. En effet, grâce à sa saison de 33 matchs en Ligue 1 Uber Eats et ses 19 buts et 6 passes décisives, le jeune attaquant français est envoyé un peu partout en Europe. En effet, ces dernières semaines, Chelsea serait passé à l’action en faisant une offre de 28 millions d’euros aux dirigeants montpelliérain, refusée. Afin de le pousser à la réflexion, les Blues auraient fait visiter leurs installations à Elye Wahi selon Foot Mercato, mais le Bleuet n’était pas enthousiaste à l’idée de rejoindre le RC Strasbourg en prêt. Dans le même sens, l’Eintracht Francfort a également ouvert ses portes à l’auteur du plus beau but de Ligue 1 Uber Eats la saison passée, sans pour autant avoir fait d’offre au MHSC. Le club de Bundesliga serait sur le dossier, en cas de départ de Randal Kolo Muani. Tottenham, Arsenal, l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille se seraient également penché sur la piste. Cependant, toujours selon Foot Mercato, un nouveau club entre dans la danse aujourd’hui : le Paris Saint-Germain.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le MHSC, Elye Wahi serait donc l’objet de contacts établis entre la direction du PSG et leur homologues Héraultais. Les premiers échanges porteraient sur « des informations notamment sur les conditions du transfert« . A 20 ans, le natif de la région parisienne (Courcouronnes, 91) pourrait donc s’inscrire dans ce nouveau chapitre Rouge & Bleu.