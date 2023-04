Contact établi entre le PSG et Randal Kolo Muani

A l’approche du mercato estival, le PSG s’active pour renforcer son effectif et notamment son attaque. En ce sens, le profil de Randal Kolo Muani aurait été ciblé, et les contacts établis. Le Français fait cependant partie d’une liste d’attaquants suivis de près par le Paris Saint-Germain.

Randal Kolo Muani agitera très certainement la planète football au cours de l’été 2023. Annoncé sur les tablettes de Manchester United, du Bayern Munich, du Real Madrid ou encore du Paris Saint-Germain, l’attaquant de l’Eintracht Francfort aurait, selon les derniers échos de la presse allemande, l’envie de rester en Bundesliga et rejoindre la Bavière. Cependant, l’intérêt du PSG pourrait changer les plans de l’ancien du FC Nantes et le faire regagner la France. Aujourd’hui, plus qu’un simple intérêt, le club de la capitale aurait noué le contact avec Randal Kolo Muani selon RMC Sport. Un contact qui va dans le sens de la priorité du Paris Saint-Germain : trouver un attaquant. Pour ce dossier, le PSG devra débourser autour de 100 millions d’euros, la somme attendue par les dirigeants de l’Eintracht Francfort. Financièrement, le club de la capitale « ne devrait pas être restreints par le fair-play financier et l’enveloppe à disposition, encore inconnue du conseiller sportif Luis Campos, sera sans doute conséquente« . En plus de ce montant important, Luis Campos devra faire face à la concurrence des clubs évoqués précédemment.

🚨 Le PSG a fait de l’arrivée d’un attaquant une PRIORITÉ 🔥



Les joueurs ciblés :



▫️Randal Kolo-Muani 🇫🇷 (apprécié par Doha)

▫️Victor Osimhen 🇳🇬 (priorité de Luis Campos)

▫️Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (profil apprécié par Luis Campos)



Cependant, le directeur du football portugais apprécierait également les profils de Victor Osimhen à qui il semble donné sa préférence, et Harry Kane. Du côté des décideurs parisiens à Doha, la piste menant à Randal Kolo Muani est appréciée. Afin d’avancer dans la réflexion, les dirigeants du PSG auraient comme prérogative l’identification au projet. Cependant RMC Sport affirme que « les Français ayant déjà une expérience à l’étranger sont particulièrement appréciés mais ce n’est pas la seule condition, comme Luis Campos a pu le rappeler à ses interlocuteurs« .