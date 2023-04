Handball – Le PSG remporte un match capital contre Montpellier

Le PSG est ressorti vainqueur de son match contre Montpellier ce dimanche lors de la 25e journée de Liqui Moly Starligue (38-23). Les Parisiens reviennent en tête au classement et laisse le MHB à la troisième place derrière Nantes. Ce match au sommet de la 25e journée a vu le PSG écrasé son adversaire, dans un championnat plus serré que jamais.

Kamil Syprzak meilleur buteur

Le PSG a dominé toute la rencontre, faisant preuve de réalisme et d’intensité. Montpellier n’a pas été efficace offensivement et son gardien n’a pas su faire les arrêts qu’il faut. Petar Nenadic s’est particulièrement illustré en inscrivant cinq buts lors de la première période. Mais c’est Kamil Syprzak qui a marqué le plus de buts, avec 10 réalisations. Le PSG est bien parti pour finir champion mais il faudra l’emporter face à Nantes le 2 juin prochain à Paris.