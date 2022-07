Le début de la saison 2022-2023 approche à grand pas. Et à quelques semaines de la reprise le PSG va accélérer sur quelques dossiers. Luis Campos et Antero Henrique se chargent de modifier significativement l’effectif et si de nombreux noms sont associés aux Rouge & Bleu pour renforcer le groupe (Milan Skriniar, Ekitike, Thuram et Renato Sanches), les champions de France en titre devront également opérer un dégraissage massif de leur effectif. Ainsi, certains noms sont placés sur la liste des transfert, à l’image d’Abdou Diallo. Et à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre au 18 décembre), l’international sénégalais ne serait pas contre une nouveau défi dans sa carrière. Le joueur pourrait voir son avenir du côté de l’Italie.

Diallo dans la short list de Naples

Au cours de la soirée de jeudi, les informations se sont multipliées sur le futur d’Abou Diallo et un club revient avec insistance, celui de Naples. Selon les informations de L’Équipe, le club a fait part de son intérêt pour recruter le joueur au cours des dernières heures mais aucun contact n’aurait été initiée avec le PSG. Le journaliste Loic Tanzi informe aussi que le club italien a assuré au défenseur qu’il est la priorité pour renforcer sa défense suite au départ quasi acté de Kalidou Koulibaly vers Chelsea. Les dirigeants parisiens espèrent vendre son joueur et non pas le prêter. Du côté des médias transalpins, Fabrizio Romano via Sky Sport, informe que Naples est en négociation avec le Paris Saint-Germain pour signer Abdou Diallo. Si le salaire du joueur peut être un problème, son prix de départ pourrait tourner aux alentours de 20-25 millions d’euros. Les prochains jours pourraient être décisifs dans ce dossier puisqu’on rappelle que le défenseur ne partira pas au Japon avec le reste de l’effectif pour faciliter son départ de la capitale française.