Marco Verratti a encore une fois été l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Il a été le seul milieu de terrain à enchaîner les bonnes performances. Arrivé il y a 10 ans, le petit Hibou va entamer sa onzième saison sous le maillot des Rouge & Bleu. Rare en interview, l’ancien de Pescara s’est confié à Sportweek, le supplément de la Gazzetta dello Sport qui sera publié demain. Des extraits ont déjà été dévoilés.

Marco Verratti demandera la nationalité française

Dans cet entretien, il a évoqué son amour pour la ville de Paris. « Paris est une ville fantastique, et ce pays m’a beaucoup donné. Je me sens très français tout en restant italien, explique le milieu de terrain du PSG dans des propos relayés par le journaliste spécialiste de l’Italie, Guillaume Maillard-Pacini. Un jour, je demanderai la nationalité française, étant donné que mes enfants sont nés ici. »

Marco Verratti a ensuite évoqué son compatriote et coéquipier au PSG, Gianluigi Donnarumma. « Le football est comme ça : en juillet, tu es un roi, et en mars, on t’envoie des pierres. C’est notre présent et notre avenir, on est heureux de l’avoir au PSG. » Le numéro 6 du PSG qui a également parlé des critiques. « C’est le football d’aujourd’hui. Tout le monde a le pouvoir d’avoir son mot à dire. Avec les réseaux sociaux, les choses vont vite. Cela semble étrange : vous gagnez le dixième championnat, 28 trophées en dix ans et c’est pris pour acquis. Mais cela ne l’est pas. Nous voulons tous faire plus, mais il y a aussi nos adversaires. Pour la Ligue des champions, en revanche, on va essayer chaque année, parce qu’on sait que c’est ce qui compte le plus. Il ne manque pas grand-chose, on a fait une finale et une demi-finale en 3 ans.«

Marco Verratti qui fait également son auto-critique. « Je sais quand je joue bien ou mal. Mais aussi que je fais toujours de mon mieux et donc je suis bien avec moi-même. La critique fait partie du métier et je l’accepte, tout comme je me méfie des louanges. Seul le travail donne la certitude. »