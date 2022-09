Pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace au Groupama Stadium afin d’y affronter l’Olympique Lyonnais. En match de clôture ce dimanche (20h45 sur Prime Video), les hommes de Christophe Galtier auront à cœur de surfer sur la vague de résultats positifs du moment, juste avant la première trêve internationale de la saison. Pour cela, il faudra se défaire de l’OL de Corentin Tolisso.

Présent en conférence de presse dans le cadre de cet OL / PSG, Corentin Tolisso fait preuve d’ambition pour la rencontre du week-end. L’ancien du Bayern Munich s’est adressé à la presse ce vendredi en faisant un point sur son état de forme actuel. L’international français a fait savoir qu’il lui manquait encore un peu de volume et de rythme avant d’être à 100%. Néanmoins, il devrait prendre part à la rencontre face au Paris Saint-Germain. Interrogé ensuite sur l’état d’esprit du groupe en ce moment, Tolisso a fait savoir que le club du Rhône avait des ambitions face à son homologue de la capitale après avoir connu deux défaites consécutives : « On a bien préparé le match contre Paris. On doit ressortir de ce match avec une victoire. On doit progresser à l’extérieur. On n’a pas été flamboyant depuis le début de saison. On a envie de gagner mais aussi de bien jouer. C’est un peu frustrant, je ne suis pas le seul à penser cela« .

Corentin Tolisso a ensuite évoqué le choc de ce dimanche 18 septembre : « On connaît toutes les qualités de cette équipe. Jouer contre un gros peut nous servir. On a des ambitions. Pour cela, il faut gagner des matches, même le PSG. On doit y croire. Si on travaille très dur, on peut le faire. C’est déjà arrivé. En tout cas, moi j’y crois. Il faut qu’on soit agressif, intelligent tactiquement. On doit bien jouer les coups, jouer ensemble, avoir un état d’esprit de guerrier. La détermination est multipliée par 1000« .