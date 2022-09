Depuis plusieurs mois, le niveau de Marquinhos inquiète de nombreux supporters du PSG. Fébrile dans les duels, le capitaine parisien semble perdu sur le terrain et n’arrive pas à exprimer ses qualités dans le système à trois défenseurs de Christophe Galtier.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020, Marquinhos n’est pas dans la meilleure période de sa carrière. Depuis son match très compliquée face au Real Madrid en mars dernier, le Brésilien de 28 ans affiche des difficultés sur le terrain. Bougé dans les duels aériens, le numéro 5 des Rouge & Bleu n’apporte pas de sérénité à l’arrière-garde parisienne. De plus, son trio avec Sergio Ramos et Presnel Kimpembe (jusqu’à la blessure de ce dernier) présente quelques lacunes.

« Ce n’est pas avec cette défense-là que le PSG pourra remporter la Ligue des champions »

Pour preuve, son dernier match face au Maccabi Haïfa (victoire du PSG 3-1) où l’international brésilien a affiché quelques limites notamment en première période. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Dominique Grimault a souligné cette fébrilité affichée par le capitaine parisien. « Sur but de Pierrot (l’attaquant du Maccabi Haïfa, ndlr), qui est refusé pour un hors-jeu légitime, c’est surtout la manière dont il le dépose à la course. C’est-à-dire qu’il est totalement dépassé. Et il n’est pas hors-jeu de dix mètres. Franchement, c’est l’action qui m’a le plus étonné. Sur le but, sa responsabilité n’est pas totalement engagée, mais il y a quand même de mauvaises appréciations. On le sent d’une fébrilité extrême, mais il n’est pas aidé non plus par son gardien et les deux autres (en défense). Donc, il y a un vraiment un gros soucis Marquinhos. Il y a un énorme soucis Marquinhos. Et je pense très franchement que le fait que Campos n’ait pas réussi à prendre Skriniar à l’Inter va poser un vrai problème au PSG. Ce n’est pas avec cette défense-là que le PSG pourra remporter la Ligue des champions. »