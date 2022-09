Le Maccabi Haïfa n’a pas démérité ce soir contre le PSG, menant même au score. Mais le club de la capitale a finalement réussi à s’imposer (1-3) grâce à des buts de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Pierre Cornud, le défenseur français du club israélien, estime que ses coéquipiers et lui auraient mérité mieux.

« On a bien commencé. Après, ç’a été compliqué en deuxième période et ils ont marqué deux buts. Je suis déçu par la défaite, mais c’est une équipe qui, si vous laissez de l’espace, vous le payez cash, regrette Cornud pour RMC Sport. Si on n’y croit pas, on ne peut pas faire quelque chose. On est parti avec de l’ambition, je pense qu’il y avait quelque chose à faire.«