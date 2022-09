Paris disputait son deuxième match de Ligue des Champions ce mercredi sur le terrain du Maccabi Haïfa après sa victoire à domicile face à la Juventus au Parc des Princes il y a 8 jours de cela (2-1). Les Parisiens commencent de la meilleure des manières avec plusieurs occasions manquées par Mbappé. Haïfa en profite et ouvre le score dans une ambiance survoltée par un but de Chery (22e). Paris galère dans le jeu et arrive finalement à égaliser grâce à une réalisation de Leo Messi qui marque son premier but en LDC cette saison (36e). À la mi-temps, Paris affiche de grosses difficultés dans le jeu et surtout dans le secteur défensif… Impression qui va se confirmer en 2e mi-temps.

Les Parisiens patinent collectivement et concède des occasions évitables. C’est le moment où Kylian Mbappé décide de marquer l’histoire et inscrit son 30e but de sa carrière en Europe avec le PSG, suite à une merveille de passe de Leo Messi (68e). Le Français égale Edinson Cavani en tête du classement des buteurs du PSG dans les coupes continentales. En fin de match, Neymar clôt les débats et inscrit le 3e but parisien (87e). Le Brésilien marque sa première réalisation en Ligue des Champions depuis… décembre 2020 ! C’est aussi la première fois que les trois membres de la « MNM » marque ensemble dans un match de LDC.

Que ce fût dur pour le PSG, mais l’essentiel est là ! Le club de la capitale reste en tête du groupe H, à égalité avec Benfica (victoire contre la Juventus 2-1)… et qui sera le prochain adversaire du Paris Saint-Germain en C1 (5 octobre).

0′ Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce live qui va opposer le Maccabi Haïfa au PSG ! Annoncez votre pronostic dans les commentaires.

0′ C’est parti dans cette rencontre ! Bon match !

1′ Oh la première ÉNORME occasion du PSG ! Lancé en profondeur, Mbappé part seul devant le but mais Cohen la dévie en corner !

4′ Donnarumma fait encore peur ballon au pied devant sa ligne… Ça en devient une mauvaise habitude…

6′ Au bord de la surface de réparation Neymar est proche aussi de marquer… C’est contré in-extremis !

8′ Le PSG a enchaîné 4 corners de suite ! La pression est constante !!

10′ Mukiele perd la balle devant sa surface de réparation et Donnarumma s’impose sur une belle frappe adverse

11′ Deuxième énorme occasion pour Mbappé qui manque un deuxième face à face…

12′ Le PSG loupe une belle opportunité en contre attaque… Perte de balle malheureuse de Messi

14′ Nouvelle frappe côté Haïfa, bien captée par Gigio !

16′ Ça chauffe devant la cage parisienne ! Donnarumma est obligé de sortir dans les airs

18′ Oh non Messi qui loupe sa frappe devant la surface de réparation…

22′ But de Chery pour le Maccabi Haïfa. Perte de balle de Verratti au milieu de terrain, les Israéliens en profitent pour faire la différence sur un centre dans la surface de réparation et une grosse volée de Chery. 1-0 pour le Maccabi Haïfa

28′ Encore un face à face manqué par le PSG !!! Cette fois-ci c’est Neymar…

32′ But de Gershon… Hors-jeu ! Ouf…

36′ GOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLL DE LEO MESSSSIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!! MBAPPÉ DÉBORDE BIEN ET CENTRE, AVEC DE LA RÉUSSITE MESSI RÉCUPÈRE LA BALLE AU 5M50 POUR TROMPER COHEN D’UNE FRAPPE DU GAUCHE !!! 1-1, ON RESPIRE !!!!

38′ Belle louche de Neymar vers Mbappé dans la surface de réparation qui frappe… Ça passe à côté du cadre !

42′ Atzili part dans le dos de la défense du PSG et croise trop sa frappe… La défense fait peur ce soir

45+1 Oh Marquinhos qui reprend de la tête un corner tiré par Messi… Ça passe à côté !

45+2 Chery a failli marquer le but de la journée… Quel festival de jongles avant une grosse frappe aux 25 mètres, mais gros arrêt de Donnarumma

45+2 Mi-temps ici au Stade Sammy Ofer. 1-1, le PSG peut avoir des regrets car ils ont loupé 3 face à face mais Haïfa pousse et ne démérite pas. On en attend plus de nos parisiens en 2e mi-temps !

46′ Reprise de la rencontre, pas de changement des deux côtés

53′ Oh lalala… La frappe de Cornud de loin dévié par Pierrot… Ça flirt avec le cadre parisien.

58′ Haïfa continue de pousser, les Parisiens semblent complètement perdus…

62′ La frappe de Messi bien déviée par Cohen en corner

63′ On était pas loin du but du PSG ! Beau une-deux Neymar, Messi. L’Argentin pénètre dans la surface adverse et frappe, bel arrêt de Cohen, Mukiele suit mais gros sauvetage de Cornud sur sa ligne

68′ GOOOOOOAAAAAAAAALLLLLLL DE KYLIAN MBAPPÉ !!!!!!!!!!!!!! MAGNIFIQUE PASSE EN PROFONDEUR DE MESSI POUR L'INTERNATIONAL FRANÇAIS QUI NE LAISSE AUCUNE CHANCE À COHEN D'UN INTÉRIEUR DU PIED ASTUCIEUX !!!!! 2-1, ON RESPIRE !!

73′ Vitinha est remplacé par Fabian Ruiz

80′ Il reste 10 minutes dans le temps réglementaire et on a hâte que cette rencontre se termine…

84′ Hakimi remplace Mukiele

86′ Le coup-franc dangereux pour Haïfa… Ça passe au-dessus…

87′ GOOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLL DE NEYMAAAAAAAAR !!!!!!!!! QUEL OUVERTURE DE VERRATTI POUR LE BRÉSILIEN QUI NE LAISSE AUCUNE CHANCE À COHEN !!!!! 3-1 !!!!!

Feuille de match Maccabi Haïfa / PSG

2e journée de Ligue des Champions – Stade : Sammy Ofer – Diffuseurs : RMC Sport 1 – Canal Plus – Arbitre : Daniel Siebert – Assistants : Jan Seidel et Rafael Foltyn – Quatrième arbitre : Daniel Schlager – Arbitres Vidéos : Christian Dingert et Harm Osmers