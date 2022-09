Dans un match difficile, le PSG a finalement réussi à s’imposer contre le Maccabi Haïfa (1-3) grâce à la MNM. Les Parisiens poursuivent leur bon début de saison européen avec un deuxième succès en deux matches de phase de poules de la Ligue des Champions. Christophe Galtier n’a pas aimé la première mi-temps de son équipe.

« On a eu deux ou trois grosses situations en première période, eux aussi en ont eu, ça a poussé très fort dans une grosse ambiance. On n’était pas bien organisés, rapidement coupés en deux. Ça a donné une première période très difficile. Il a fallu rectifier des choses, après la pause on a été beaucoup plus compacts, souligne le coach du PSG pour RMC Sport 1. Les adversaires sont toujours de très bonne qualité en Ligue des champions, il fallait réagir après cette première période plus que moyenne, surtout sur un plan tactique. On était coupés, notre bloc équipe était bas et eux (la MNM, ndlr) étaient hauts. À partir du moment où les trois de devant sont descendus pour se remettre dans le bloc, on était mieux. Ce n’était pas une question de mauvaise volonté, mais une question de mauvaise analyse de la pression entre nos milieux et notre trio offensif. »