Coupe de France – Brest / PSG le 6 mars à 21h10

Après sa victoire contre Caen en 32es de finale (0-1), le 10 février dernier, le PSG va une nouvelle fois se déplacer pour les 16es de finale de la compétition. Cette fois-ci, il s’agira d’aller chercher une place en huitième de finale sur la pelouse de Brest. Une rencontre qui se déroulera le samedi 6 mars à 21h30. Un match qui sera co-diffusé sur France 2 et Eurosport 2.

Le programme des 16es de finale de Coupe de France

VENDREDI 5 MARS 2021

21h00 – Eurosport 2 : AS Beauvais Oise (N2) – US Boulogne CO (N)

21h00 – Eurosport 2 : Aubagne FC (N2) – Toulouse FC (L1), au stade Francis-Turcan de Martigues

SAMEDI 6 MARS 2021

14h15 – Eurosport 2 : Red Star FC (N) – RC Lens (L1)

14h15 – Eurosport 2 : GFA Rumilly-Vallières (N2) – FC Annecy (N)

14h15 – Eurosport 2 : Olympique Alès-en-Cévennes – Montpellier HSC (L1)

14h15 – Eurosport 2 : FC Saint-Louis Neuweg (N3) – CS Sedan-Ardennes (N2)

16h30 – Eurosport 2 : Valenciennes FC (L2) – FC Metz (L1)

16h30 – Eurosport 2 : Le Puy Foot Auvergne (N2) – FC Lorient (L1)

16h30 – Eurosport 2 : Olympique Saumur FC (N3) – US Montagnarde (R1)

18h45 – Eurosport 2 : Olympique Lyonnais (L1) – FC Sochaux-Montbéliard (L2)

21h10 – Eurosport 2 et France 2 : Stade Brestois (L1) – Paris Saint-Germain (L1)

DIMANCHE 7 MARS 2021

18h30 – Eurosport 2 : GFC Ajaccio (N2) – LOSC Lille (L1)

18h30 – Eurosport 2 : Angers SCO (L1) – Club Franciscain (R1)

18h30 – Eurosport 2 : SO Romorantin (N2) ou FC M’tsapéré (R1) – Voltigeurs Châteaubriand (N2)

21h00 – Eurosport 2 : Canet RFC (N2) – Olympique de Marseille (L1), au stade Gilbert-Brutus de Perpignan

LUNDI 8 MARS 2021

21h00 – Eurosport 2 : OGC Nice (L1) – AS Monaco (L1)

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe auront lieu à l’issue du match entre Nice et Monaco sur Eurosport 2.

