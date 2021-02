Les Féminines du PSG sont en tête de la D1 Arkema avec un point d’avance sur son adversaire principal pour le titre, l’OL. Les deux équipes qui s’affronteront le samedi 13 mars à 21 heures (Canal Plus). Un match qui pourrait sceller le championnat de France. Mais le PSG est également toujours en lice en Ligue des Champions et Coupe de France. Invité de l’émission 100% Le mag sur France Bleu Paris, Olivier Echouafni a évoqué l’actualité de son équipe. Extraits choisis.

La saison de son équipe

Echouafni : “Actuellement, c’est vrai qu’on réalise une très, très belle saison. Peut-être “parfaite”, mais j’aimerais qu’on entende exactement les mêmes mots dans trois mois. Ça voudra dire qu’on aura gagné des titres puisqu’en restant invaincus, obligatoirement, on gagnera un titre. Et c’est l’objectif. Après, l’idée, c’est d’avoir une certaine régularité. On est sur une troisième saison, en tout cas moi, avec elles. Et aujourd’hui, on commence à sentir une équipe qui a une certaine maturité et qui prend beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir à se retrouver, beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Et ça, c’est quelque chose. Une cohésion de groupe à avoir au quotidien en sachant qu’on a quand même 60% d’étrangères et 40% de Françaises. Mais beaucoup de Titis parisiennes, aussi. Et ça, c’est la base pour le succès.“

Son avenir (en fin de contrat en juin 2021)

Echouafni : “Déjà, je ne me pose même pas la question. Je suis tellement pris par la performance de mon groupe, de mon staff. On vit une aventure humaine. Et on a envie. Et là, je n’ai qu’une hâte : c’est de retrouver mes filles qui sont parties aux quatre coins du globe pendant la trêve internationale et de les remettre dans le droit chemin tout de suite pour qu’on aille chercher ces titres. Après, mon avenir personnel s’inscrira peut-être, je l’espère, avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, j’aimerais laisser aussi une trace de mon passage.“

La rivalité avec Lyon

Echouafni : “C’est vrai qu’il faut à un moment donné faire comprendre aussi à nos filles qu’elles ont aussi des capacités, qu’elles sont capables d’aller battre toutes les équipes. Après, il faut en prendre conscience. Peut-être qu’il y a deux ans, c’était encore un petit peu compliqué. Là, aujourd’hui, je pense qu’il y a eu un véritable déclic. C’est ce match match aller. Ce match aller face à cette équipe de Lyon, au Parc des Princes. C’était assez incroyable.[…]Et en fait, ce match au Parc des Princes a été un vrai révélateur pour le groupe et ça leur a donné confiance. Et puis surtout, ça leur a fait comprendre que rien n’était impossible, notamment dans le sport de haut niveau et dans le football. […]Croyez-moi, je pense que les filles ont dans un coin de leur tête cette envie d’aller faire un grand résultat à Lyon.“

Le match Barça / PSG

Echouafni : “C’est une très belle et très grande performance sur le plan collectif et je pense que c’est déjà une belle base en vue de cette Ligue des champions, d’aller battre Barcelone à Barcelone. […]Je trouve que les Parisiens ont fait vraiment une très, très belle prestation. Alors, c’est sûr, on parlera certainement de l’après Ligue des Champions, avec ce match face à Monaco. Ce n’est jamais facile après un match de Coupe d’Europe, de se remettre derrière.“