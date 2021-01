Depuis quelques jours, le PSG connaît son adversaire pour les 32es de finale de la Coupe de France. Vainqueur de Guingamp (1-3), Caen va donc recevoir les Rouge & Bleu. La date de la rencontre n’était pas encore connue, c’est désormais chose faite. Sur compte twitter, la reine des compétitions nationales françaises a dévoilé le calendrier des 32es. Et le PSG se déplacera au stade Michel d’Ornano le 10 février à 21 heures. Une rencontre qui sera diffusée sur Eurosport 2. Une rencontre qui se jouera trois jours après le Classico et six jours avant le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone.