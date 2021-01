La Coupe de France version 2020-2021 a longtemps été menacée. En raison de la pandémie due au Coronavirus, les équipes amateurs ne pouvaient pas jouer et leurs tours de qualification étaient stoppés. L’entrée en lice des équipes de Ligue 1 lors des 32e finale – initialement en début du mois de janvier – avait été décalée à la fin du mois de janvier pour ensuite être programmée le 9 février prochain. Entre-temps, la FFF a décidé de proposer une nouvelle formule à la doyenne des compétitions en France avec deux pôles celui des amateurs et celui des pros. Les deux pôles se regrouperont à partir des 16es de finale. Il y a 15 jours, le tirage au sort des 32e de finale a eu lieu. Lors de ce tirage au sort, le PSG a hérité d’un déplacement à Guingamp ou à Caen. Le match entre les deux équipes de Ligue 2 avait lieu ce mercredi soir. Et c’est Caen qui s’est largement imposé en Bretagne (1-3). Les joueurs de Pascal Dupraz recevront donc le PSG au Stade Michel d’Ornano le 9 février prochain.

32es de finale de la Coupe de France masculine