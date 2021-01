La pandémie durant, il était légitime de se demander s’il y aurait bien une édition 2020/21 de la Coupe de France. A priori oui. C’est en tout cas la ferme intention de la Fédération Française de football (FFF) qui a mis en place un protocole incluant les amateurs. Le Ministère des Sports l’a accepté.

“Cette décision est le fruit d’une collaboration étroite et permanente avec les autorités gouvernementales depuis plusieurs semaines et la FFF se félicite de cette décision qui permet, à la fois, la continuité de l’activité sportive professionnelle pour les clubs de L1 et de L2 et le bon déroulement d’une compétition emblématique de l’unité du football français”, fait savoir la FFF dans un communiqué. “Cette reprise sera encadrée par un protocole sanitaire strict et contraignant pour les clubs amateurs concernés.” En effet voici les impératifs :

Tous les matches se dérouleront à huis clos

Tous les matchs seront fixés en début d’après-midi pour respecter le couvre-feu

Tests PCR (2 à 3 jours avant le match) et antigénique (le jour du match) seront obligatoires

Lien étroit avec les ARS et respect de leur recommandation

Référent COVID dans chaque club

Présence d’un médecin jour de match pour contrôler les tests PCR négatifs

Limitation stricte des accréditations aux personnes ayant une fonction opérationnelle essentielle à l’organisation du match

Renforcement des dispositifs d’hygiène individuels et collectifs

Le PSG, tenant du titre, va donc être concerné par la Coupe de France à partir du 9 ou 10 février contre Guingamp ou Caen. Un déplacement en Bretagne ou Normandie une semaine avant d’aller à Barcelone. Une densification du calendrier pas idoine. En cas de qualification, le 16e de finale tombera juste avant la réception du Barça au Parc des Princes.

Le calendrier de la Coupe de France