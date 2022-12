Mercato : Le PSG suit deux pépites croates

Dans cette Coupe du Monde 2022, un joueur crève l’écran avec la Croatie : Josko Gvardiol. Annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, le défenseur central du RB Leipzig, semble ouvrir les portes pour les générations à venir en Croatie, et le PSG pourrait en profiter.

Les deux pépites croates suivies par le PSG répondent aux noms de Luka Vuskovic et Ljubo Puljic. Les deux joueurs sont nés en 2007 et sont des défenseurs centraux. Ils évoluent avec l’équipe nationale de Croatie U16 et forment une charnière centrale on ne peut plus complémentaire. Puljic est le capitaine des jeunes croates. A 15 ans, tous les deux mesurent déjà plus d’1m90, sont techniques malgré leur gabarit et sont très intéressants dans leur placement. Vuskovic joue à Hajduk Split et Puljic au NK Osijek. Ce dernier porterait déjà la comparaison avec Josko Gvardiol sur les épaules, quand Luka Vuskovic compte déjà deux titularisations en Youth League.

Ljubo Puljic (à gauche)

S’ils représentent l’avenir du football croate et pourraient faire parler d’eux dans les années et mercato à venir, le Paris Saint-Germain se serait déjà penché sur les dossiers et auraient obtenu des informations sur les deux défenseurs centraux, selon nos confrères de Calcio Mercato et le journaliste italien Gianluca Di Marzio. La Juventus Turin, le Bayern Munich, l’Atalanta Bergame et le groupe RedBull seraient également sur le coup.