Après la match nul entre la Croatie et le Maroc ce matin (0-0), la Belgique a fait son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2022 face au Canada de Jonathan David et d’Alphonso Davies. Le Canada, généreux dans l’effort et inspiré offensivement n’a pas su renverser l’ogre belge, qui lui n’a pas été à la hauteur du rendez-vous.

Le Canada méritait mieux

La première période a été dominée par les Canadiens qui se sont procurés les meilleures occasions, avec un manque de réussite dans le dernier geste. Thibaut Courtois s’est montré impérial en arrêtant le pénalty tiré par Alphonso Davies en début de rencontre. Sur 9 pénalty, le gardien belge en a arrêté 5 en 2022 (56% de réussite). L’arbitre n’a pas pris les meilleures décisions dans ce match puisque plusieurs pénaltys auraient pu être sifflés pour le Canada.

On a retrouvé un Eden Hazard plutôt bon en première partie de rencontre. il s’est mis à disposition du collectif et a été bon techniquement. Malheureusement, le collectif belge, pas vraiment au rendez-vous ce soir, n’a pas permis à l’attaquant du Real Madrid de briller davantage. De son côté, Kevin De Bruyne n’a pas réalisé son meilleur match, symbole de la prestation des Belges. Malgré tout, les Diables Rouges se sont imposé (1-0) grâce à une demi-volée de Michy Batshuayi juste avant la mi-temps (44e).

Dans ce groupe F, la Belgique affrontera le Maroc ce dimanche (14h, BeIn Sports). Lors de la même journée, le Canada ira se frotter aux vice-champions du Monde, la Croatie (17h, BeIn Sports).