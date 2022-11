Le PSG section féminine avait buté face au FC Barcelone en demi-finales la saison passée en Ligue des Champions. Le début de la campagne européenne des Parisiennes n’a pas été à la hauteur des espérances puisque les joueuses de Gérard Prêcheur n’ont pas réussi à remporter le moindre match sur les deux premières rencontres de la compétition. La défaite face à Chelsea (0-1) et le nul contre le Real Madrid n’ont pas fait les affaires du club de la capitale. Le PSG devait se rattraper ce soir contre le Vllaznia Shköder et c’est chose faite puisque les Rouge & Bleu se sont imposés 5 buts à 0 face à leur adversaire au Stade Jean-Bouin.

Une deuxième place provisoire

La première période n’aura pas marqué les esprits avec quelques imprécisions du côté du PSG. Les Albanaises ont bien tenu mais Grace Geyoro (39e) a montré la voie en ouvrant le score peu de temps avant la mi-temps. Un but contre-son-camp de Gjergji (44e) est venu faire le break pour les parisiennes. Le Paris Saint-Germain a ensuite déroulé en seconde période avec un penalty de Bachmann (59e), un bon travail individuel de Baltimore (76e) et le premier but avec le PSG de Magnaba Folquet, 19 ans (85e). Avec ce succès, les Parisiennes reprennent provisoirement la deuxième place du groupe A en Ligue des Champions.