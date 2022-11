Du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre prochain, le monde du football aura les yeux rivés sur le Qatar et la Coupe du Monde 2022. Cette compétition concernera de nombreux joueurs du PSG, dont deux en Equipe de France. La liste de Didier Deschamps a été officiellement dévoilée ce mercredi au JT de 20h de TF1.

La compétition phare du sport le plus populaire au monde s’apprête à débuter. Pour celle-ci, les sélectionneurs des différentes équipes qualifiées annoncent les listes des joueurs qui seront mobilisés pour défendre les couleurs de leur nation au Qatar. Championne du monde en titre, l’Equipe de France sera forcément attendue, et sa liste aussi. En ce sens, Didier Deschamps était présent ce mercredi 9 novembre sur le plateau du JT de 20h TF1 afin de dévoiler une liste de 25 joueurs convoqués. Celle-ci est composée, sans grande surprise, des deux joueurs du Paris Saint-Germain que sont Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Déjà présents en Russie en 2018, les deux éléments du PSG disputeront feront donc logiquement partie des joueurs Rouge & Bleu mobilisés par leur sélection durant, on l’espère, un mois.

Liste complète de l’Equipe de France pour le Coupe du Monde 2022

Gardiens : Alphonse Areola – Hugo Lloris – Steve Mandanda

Défenseurs : Lucas Hernandez – Théo Hernandez – Dayot Upamecano – Jules Koundé – Presnel Kimpembe – Raphael Varane – Benjamin Pavard – William Saliba – Ibrahima Konaté

– Raphael Varane – Benjamin Pavard – William Saliba – Ibrahima Konaté Milieux de terrain : Mathéo Guendouzi – Eduardo Camavinga – Aurélien Tchouaméni – Jordan Veretout – Youssouf Fofana – Adrien Rabiot

Attaquants : Karim Benzema – Olivier Giroud – Antoine Griezmann – Kylian Mbappé – Christopher Nkunku – Ousmane Dembélé – Kingsley Coman