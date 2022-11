Bonnes nouvelles pour Messi, Mbappé et Kimpembe

Dimanche après-midi, le PSG s’est défait de Lorient (1-2) pour poursuivre son invincibilité en championnat. Pour cette rencontre, Christophe Galtier avait dû faire sans Fabian Ruiz (adducteur), Presnel Kimpembe, touché au tendon d’Achille, Keylor Navas (dos) et Lionel Messi, préservé en raison d’une inflammation au tendon d’Achille. Les trois derniers cités devraient faire leur retour à l’entraînement jeudi.

Le PSG joue son dernier match avant la Coupe du Monde dimanche après-midi (13 heures, Prime Video) avec la réception d’Auxerre dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Après une cadence infernale due à la Coupe du Monde en plein milieu de la saison (20 novembre-18 décembre), Christophe Galtier a décidé d’offrir trois jours de repos à ses joueurs. Ils reprendront le chemin du Camp des Loges jeudi matin. Pour cette séance, l’entraîneur parisien devra faire sans Fabian Ruiz. Rapidement sorti contre la Juventus Turin, le milieu espagnol souffre d’une lésion aux adducteurs gauches. Il doit reprendre l’entraînement collectif en fin de semaine. Comme Fabian Ruiz, Lionel Messi, préservé en raison d’une inflammation au tendon d’Achille, Keylor Navas, qui souffrait du dos et Presnel Kimpembe du tendon d’Achille ont déclaré forfait pour le match à Lorient. Mais ces derniers se rapprochent d’un retour.

Mbappé devrait être là face à Auxerre

Dans son édition du jour, l’Equipe indique que Presnel Kimpembe, Keylor Navas et Lionel Messi devraient être présents à la séance collective du PSG de jeudi matin. En ce qui concerne Kylian Mbappé, qui est sorti en fin de match à Lorient et qui sentait une pointe aux adducteurs, ce n’est rien de grave comme l’avait expliqué Christophe Galtier à l’issue de la rencontre. L’attaquant (23 ans) devrait bien figurer dans le groupe pour défier Auxerre. Absent des déplacements à Turin et Lorient en raison de douleurs au dos, Keylor Navas devrait lui aussi être de retour à l’entraînement jeudi. Pour Fabian Ruiz, le staff du PSG ne prendra aucun risque. Il doit reprendre l’entraînement en fin de semaine et est donc forfait pour dimanche.