Arrivé au PSG en fin de mercato, Carlos Soler n’a pas encore trouvé sa place à Paris. Après des entrées en jeu prometteur, il n’a pas été très bon quand il a été titulaire. Malgré ça, il a quand même marqué trois fois. Il a été convoqué avec l’Espagne pour la Coupe du Monde et s’est montré décisif.

Malgré un faible temps de jeu au PSG, 241 minutes (5 titularisations) en 12 matches (sur 22 possibles), Carlos Soler a été convoqué par Luis Enrique pour disputer la Coupe du Monde avec l’Espagne. Titulaire indiscutable à Valence, il a pris un risque en rejoignant le PSG, ne sachant pas s’il jouerait régulièrement chez les Rouge & Bleu. Pour l’Equipe, il a expliqué au fait de manquer le Mondial en décidant de changer de club.

« J’ai toujours pensé que j’avais le niveau pour jouer au PSG«

« Sincèrement, ce sont des choses qui me sont passées par la tête. Mais j’ai toujours pensé que j’avais le niveau pour jouer au PSG. Cela n’a pas été simple au début, parce que je suis arrivé le dernier jour du mercato, avec un nouvel entraîneur qui avait travaillé pendant la préparation, et il a logiquement voulu aligner ceux qui étaient davantage habitués à son style et à son système, se défend le numéro 28 du PSG. À Valence, on ne jouait pas en 5-2-3 comme à Paris, il fallait aussi que je m’adapte à un nouvel environnement. Et depuis un mois et demi, j’ai fait cinq matches comme titulaire, je gagne du temps de jeu.«

Les louanges de Soler pour Messi et Mbappé

L’international espagnol, qui a marqué lors de l’éclatante victoire de l’Espagne contre le Costa Rica de Keylor Navas (7-0), a aussi évoqué le fait de côtoyer Lionel Messi.

« Leo, je me rends compte à quel point il est en permanence en train de regarder autour de lui, sans cesse. Même si le ballon est encore loin, avec un seul regard il sait ce qui l’entoure. Xavi et Iniesta aussi faisaient toujours ça. Ce n’est pas facile, j’ai essayé mais bon… (Rires.) Parce qu’il faut d’un seul coup d’œil comprendre tout autour de toi, et comprendre comment arrive le ballon, pour bien le contrôler. Lui, il le fait avec une telle facilité. Parfois, tu as l’impression qu’il marche mais en fait, pas du tout, il se prépare et il se dirige toujours à l’endroit où il doit aller. »

Carlos Soler a enfin encensé Kylian Mbappé. « Quand il part en un contre un, où il est pratiquement imparable. Et le but, toujours. Il est presque à un but par match. Et s’il en met un, il en veut deux, s’il en met deux, il en veut trois. Cette mentalité, c’est aussi ce qui fait un grand joueur.«