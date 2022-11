L’un des favoris de la Coupe du Monde, le Brésil, entre en lice ce jeudi soir avec son match contre la Serbie. Les deux joueurs du PSG convoqué par Tite, Marquinhos et Neymar sont titulaires.

Pour le dernier match de la première journée de la phase de poules de la Coupe du Monde, le Brésil fait son entrée en lice avec une rencontre contre la Serbie. Après la victoire de la Suisse plutôt dans la journée, le Brésil doit bien démarrer pour suivre la Suisse et tenter de se qualifier dès lundi, contre les Suisses, en huitièmes de finale de la compétition. Pour cette rencontre, Tite, le sélectionneur de la Seleçao a décidé de titulariser Marquinhos et Neymar. Le capitaine du PSG sera associé en défense centrale à Thiago Silva. Neymar est lui placé en soutien du trio d’attaque, Vinicius, Richarlinson et Raphinha. Lucas Paqueta et Casemiro feront office de milieu de terrain alors que Danilo et Alex Sandro ont été placés comme latéraux.