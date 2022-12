Le Brésil affrontait la Corée du Sud ce soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Annoncée archi favori dans cette compétition, la Seleçao a prouvé sa supériorité en inscrivant quatre buts. Neymar a fait son retour en tant que titulaire suite à sa blessure contre la Serbie lors du premier match du brésilien.

7e but de Neymar en Coupe du monde

Les Brésiliens devaient se méfier des Coréens, qui ont fait tomber le Portugal lors de la dernière journée de la phase de groupes (2-1). Dès l’entame de la rencontre, Vinicus Jr a ouvert le score (7e) en étant lucide devant le but. Quelques minutes plus tard, Neymar fait le break sur pénalty et inscrit son 7e but en Coupe du monde. À la demi-heure de jeu, Richarlison marque son troisième but de la compétition suite à un mouvement collectif de grande classe avec Marquinhos et Thiago Silva à la baguette. Juste avant la pause, Lucas Paquetà claque le 4e but d’une reprise du droit. Les Brésiliens dansent mais rendent aussi hommage à Pelé, qui est en soins palliatifs.

Les compositions de Brésil / Corée du Sud