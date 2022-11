Coupe du Monde 2022 : Le PSG sera bien représenté

Le PSG s’apprête à recevoir l’AJ Auxerre pour l’ultime rencontre de Ligue 1 Uber Eats avant la Coupe du Monde 2022. La compétition qui se tiendra au Qatar va mobiliser de nombreux joueurs du Paris Saint-Germain, au moins autant pour égaler le record lors de l’édition 2018.

En effet, lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, c’est pas moins de 12 joueurs du Paris Saint-Germain qui étaient engagés. Rebelote pour Qatar 2022. Le PSG égalise donc son record de représentativité au cours d’une Coupe du Monde avec une nouvelle fois 12 joueurs Rouge & Bleu qui seront présent au Qatar à partir du 20 novembre prochain. C’est sept nations différentes qui seront suivies de près par les Parisiens : L’Argentine, le Brésil, le Costa Rica l’Espagne, la France, le Maroc et le Portugal.

Leo Messi, Marquinhos, Neymar Jr, Keylor Navas, Carlos Soler, Pablo Sarabia, Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Achraf Hakimi, Danilo, Vitinha et Nuno Mendes seront les joueurs qui représenteront les couleurs Rouge & Bleu au Qatar. L’actualité et les performances de tous les Parisiens seront à suivre au quotidien au cours de cette Coupe du Monde 2022 sur le site et tous les réseaux de Canal Supporters.