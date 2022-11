PSG : Verratti et Messi, les secrets d’une amitié

Arrivé au PSG à l’été 2021, Lionel Messi a pu avoir du mal à s’acclimater à son nouvel environnement après 20 saisons passées au FC Barcelone. Cependant, l’Argentin a su trouver des points de repères au sein du vestiaire du Paris Saint-Germain, et Marco Verratti en fait assurément partie.

L’amitié entre Marco Verratti et Leo Messi existe depuis bien avant l’arrivée de La Pulga au PSG. C’est à travers les différentes confrontations sur la scène européenne que les deux hommes ont commencé à se vouer l’un et l’autre un respect mutuel. A tel point que le septuple Ballon d’Or déclare lors de sa conférence de presse de présentation : « Verratti est un des meilleurs du monde à son poste. Un immense joueur, un phénomène. On a voulu qu’il vienne à Barcelone. Bon, aujourd’hui, c’est moi qui viens pour jouer avec lui« . Car oui, en 2017, Messi faisait le forcing auprès de sa direction afin que Verratti le rejoigne sous les couleurs du FC Barcelone. Mais depuis l’arrivée du numéro 30 du PSG sous les cieux parisiens, la relation est passée de respect mutuel à réelle amitié. De l’humour à leur vision du football, l’un et l’autre ont trouvé de multiples sujets de discussions. A ce sujet, nos confrères du Parisien écrivent : « L’Argentin aime lui parler de tactique, de son style de jeu en l’incitant, notamment, à frapper davantage au but« . Les deux joueurs sont installés côte à côté dans les vestiaires du Parc des Princes et apprécient échanger régulièrement sur leur vision du football. Par ailleurs, « Leo considère Marco comme un professionnel de haut niveau et un joueur clé de l’équipe, car il donne toujours tout à l’entraînement et aux matchs et c’est quelque chose que Leo apprécie à coup sûr« , confie un proche de Messi au Parisien.

Les départs de Di Maria et Paredes ont facilité les choses

Le Parisien avance que l’amitié entre Leo Messi et Marco Verratti dépasse les lignes du terrain, et existe bel et bien dans la vie de tous les jours. Par exemple, nos confrères avancent que l’Argentin passe des soirées dans le restaurant qui est la propriété de l’Italien, et que ce dernier a fêté cette semaine ses 30 ans avec la présence de La Pulga. Il faut également rappeler l’épisode du mois d’août dernier, durant lequel, après une victoire face à Clermont en championnat, les deux joueurs s’envolent direction Barcelone pour un dîner avec les anciens coéquipiers de Messi que sont Sergio Busquets et Jordi Alba. Selon un témoignage dans l’inimitié du vestiaire recueilli par Le Parisien, la bonne intégration et l’adaptation de Leo Messi à l’environnement parisien ont été facilités par Marco Verratti.

Si l’Italien a joué son rôle, les départs conjugués de Leandro Paredes et Angel Di Maria l’été dernier ont également facilité les choses, tant le numéro 30 parisien était proche de ses compatriotes. L’ancien du FC Barcelone s’est retrouvé à être plus ouvert au reste du vestiaire, et s’est trouvé une place au sein de ce groupe du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, de son côté, espère pouvoir prolonger cette amitié sous ses couleurs en rallongeant les contrats de Leo Messi et Marco Verratti, courants respectivement jusqu’en 2023 et 2024.