Coupe du Monde 2022 : Neymar donne ses favoris pour le sacre

Le PSG est concerné par cette Coupe du Monde, notamment avec le Brésil de Neymar et Marquinhos. Le numéro du 10 parisien a accordé un entretien au Telegraph dans lequel il se livre au jeu des pronostic en s’avançant sur les favoris de ce Mondial 2022.

Le trio offensif du PSG, composé de Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar est engagé pour cette Coupe du Monde 2022. Evidemment, seul l’un d’entre eux sera sacré champion du monde, et le Brésilien le sait. Si les plaisanteries sont au rendez-vous entre les trois composants de la MNM, la bataille sera rude : « La Coupe du Monde, on en parle peu mais parfois on plaisante sur le fait de se croiser en finale. J’ai dit à Messi que je serai champion et que je gagnerai contre lui et on rigole bien« , a confié Neymar, avant de livrer ses favoris : « Les favoris sont l’Argentine, l’Allemagne, l’Espagne, et la France. Je pense que ces quatre-là avec le Brésil sont tout à fait capables d’atteindre la finale« .

🗣️ | Neymar pour le @Telegraph :



"Avec Messi on plaisante parfois sur le fait de se croiser en finale. Je lui dis que je serai champion et que je gagnerai contre lui et on rigole" 🇧🇷🌟🇦🇷

Neymar s’est ensuite exprimé sur son plaisir d’évoluer aux côtés de ses deux compères d’attaque : « Jouer avec Leo (Messi) et Kylian (Mbappé) est un énorme plaisir. Ce sont deux grands, Leo étant longtemps considéré comme le meilleur au monde. Kylian est un jeune joueur qui a grandi et montré son potentiel et qui a encore beaucoup à faire. C’est toujours génial de jouer aux côtés des plus grands, j’ai toujours préféré ça parce que les chances de gagner sont plus élevées« , a déclaré le Brésilien du PSG dans les colonnes du Telegraph.