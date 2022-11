La Coupe du Monde 2022 va débuter dans quatre jours au Qatar, et Didier Deschamps est en plein casse-tête concernant l’Equipe de France. Entre les blessures, les choix à faire, et les rôles à attribués aux uns et aux autres, le sélectionneur des Bleus s’est exprimé sur la place de Kylian Mbappé dans ses rangs.

L’échéance approche et les interrogations se multiplient autour de l’Equipe de France. Pour nos confrères d’RTL, le sélectionneur Didier Deschamps a tenté de répondre à l’une d’entre elles. Une question qui concerne le PSG et bien évidemment sa star : Kylian Mbappé. Le numéro 7 parisien a pris de l’épaisseur au fil des années au Paris Saint-Germain, mais aussi en Equipe de France. Ce qui engendre une réflexion poussée quant à la cohabitation dans le secteur offensif. Si Christophe Galtier compose lui avec Mbappé, Neymar et Messi, il a du changer de schéma tactique afin de placer ses éléments offensifs dans les meilleurs conditions possibles. Une problématique qui peut également se présenter à Didier Deschamps sur et en dehors du terrain, avec l’attaquant du PSG et Karim Benzema.

INVITÉ RTL – Coupe du monde 2022 : "Je n'ai jamais interdit à un joueur de parler d'un sujet", assure Didier Deschamps dans #RTLMatin avec @amandine_begot https://t.co/Mjqbf16rDJ — RTL France (@RTLFrance) November 16, 2022 Twitter : @RTLFrance

Une interrogation à laquelle le champion du monde 1998 et 2018 a répondu sur les ondes d’RTL ce mercredi 16 novembre : « S’il est possible d’avoir deux patrons avec Benzema et Mbappé dans l’équipe ? Ils ont des qualités. Mais ni l’un ni l’autre n’ont envie d’être des patrons. Que ce soit des leaders offensifs et décisifs oui, c’est le rôle des attaquants« . Une réponse qui tend vers l’apaisement dans le discours, le jour où l’Equipe de France a décollé pour le Qatar. En effet, les Bleus devraient atterrir en cette fin de journée, peu après 17h.