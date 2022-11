Le programme du PSG pendant et après la Coupe du Monde 2022

La Coupe du Monde 2022 va débuter et se tenir de ce dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre, mais le PSG continuera de mobiliser ses rangs. En effet, au Camp des Loges, les Parisiens non concernés par le Mondial retrouveront le chemin de l’entraînement à partir du 5 décembre prochain et auront l’occasion de disputer deux matchs amicaux.

Les non-mondialistes auront le droit à des entraînements personnalisés au centre Ooredoo dans la perspective de la reprise du championnat à partir du 28 décembre prochain, mais aussi les deux rencontres de préparations qui se tiendront pendant et après la Coupe du Monde 2022. En effet, les joueurs à disposition de Christophe Galtier retrouveront le Camp des Loges le lundi 5 décembre prochain, affronteront ensuite le Paris FC (Ligue 2) le vendredi 16 décembre à 11h au Camp des Loges et Quevilly-Rouen Métropole (Ligue 2) le mercredi 21 décembre toujours au centre d’entraînement des Rouge & Bleu, à 12h. L’occasion pour des joueurs comme Hugo Ekitike, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma et Renato Sanches de garder le rythme. Par ailleurs, Presnel Kimpembe, forfait pour le Mondial au Qatar avec les Bleus, profitera de cette période pour récupérer mais aussi retrouver la compétition.

Le Paris Saint-Germain précise sur son site officiel que les deux matchs seront à suivre en intégralité et en direct sur PSG TV Premium.

La reprise du championnat

C’est 10 jours après la finale de la Coupe du Monde 2022 que la Ligue 1 Uber Eats fera son retour, dans le cadre d’un « Boxing Day » à la française. En effet, le championnat de France fera son retour avec la 16e journée les mercredi 28 et jeudi 29 décembre, durant laquelle le Paris Saint-Germain accueillera le RC Starsbourg. La programmation n’a pas été détaillée mais la LFP a d’ores et déjà détaillé le dispositif et les diffuseurs :

Mercredi 28 décembre 2022

2 matchs à 15h00 (Prime Video)

1 match à 17h00 (Prime Video)

1 match à 19h00 (Prime Video)

2 matchs à 21h00 (1 match sur Canal+ et 1 match sur Prime Video)

Jeudi 29 décembre 2022

1 match à 17h00 (Prime Video)

1 match à 19h00 (Prime Video)

2 matchs à 21h00 (1 match sur Canal+ et 1 match sur Prime Video)

La 17e journée de Ligue 1 Uber Eats se tiendra également sous la forme de « Boxing Day« , tant elle se jouera les dimanche 1er et lundi 2 janvier. A cette occasion, le PSG se déplacera sur la pelouse du RC Lens :

Dimanche 1er janvier 2023

4 matchs à 15h00 (Prime Video)

1 match à 17h05 (Canal+)

1 match à 20h45 (Prime Video)

Lundi 2 janvier 2023