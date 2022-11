Le PSG a remporté quatre matches et concédé deux nuls lors de la phase de poules de la Ligue des Champions. Il a terminé deuxième de son groupe et affrontera le Bayern Munich en huitième de finale. Malgré ça, Marco Verratti estime que son équipe a fait une bonne phase de poules.

Placé dans le groupe H avec le Maccabi Haïfa, la Juventus Turin et le Benfica, le PSG a terminé deuxième de sa poule en raison d’un plus grand nombre de buts inscrits à l’extérieur par le club portugais (9 contre 6). Avec cette deuxième place, les Rouge & Bleu savaient qu’ils allaient tomber sur du très lourd en huitièmes de finale. Et c’est le cas avec le Bayern Munich. Les Parisiens recevront les Bavarois le 14 février avant de se déplacer à Munich le 8 mars. Malgré ce constat, Marco Verratti estime que le PSG a réalisé une bonne phase de poules.

« C’était un scénario un peu incroyable«

« Je pense que l’on a fait un bon parcours. Ce n’était pas un groupe facile puisqu’il y avait de grandes équipes comme Benfica et la Juventus. On a fait de très bons matches, même s’il y a aussi eu des rencontres difficiles, ce qui est normal en Champions League. On a fini avec quatre victoires et deux matches nuls, je pense que c’est un bon bilan, défend Verratti pour PSG TV. Après, Benfica a réussi à faire encore mieux. C’était un scénario un peu incroyable parce qu’ils ont réussi à passer devant nous avec le nombre de buts marqués à l’extérieur.«

« Ça pourrait tout à fait être une finale »

Le numéro 6 du PSG qui a ensuite évoqué le Bayern Munich. « Le Bayern est une équipe qui joue toujours pour aller loin dans la compétition. C’est un des candidats pour la victoire finale. Il s’agit d’un club qui a une grande histoire et une grande équipe, avec sa propre façon de jouer. C’est un collectif qui est agressif, avec un jeu très direct et des joueurs de qualité. Ce sera un 8e de finale, mais ça pourrait tout à fait être une finale. Si nous voulons aller loin, il faut affronter et éliminer les plus forts. Si nous parvenons à nous qualifier, le fait d’éliminer une équipe comme le Bayern nous donnerait aussi beaucoup de confiance. Quoi qu’il en soit, une des deux équipes sortira perdante de ces 8es, et c’est dommage parce que je pense que nous méritons chacune d’aller loin dans la compétition. Ce sera deux rencontres très importantes et nous allons tout faire pour passer ce tour. »

« Ce match aller sera très important«

Marco Verratti qui a également évoqué le rôle important du premier match au Parc des Princes.

« Ce match aller au Parc, devant vos supporters, est-il selon toi l’occasion de réaliser une grande performance ? Bien sûr, ce sera notre objectif. Après, il ne faut pas oublier qu’il restera encore 90 minutes à jouer, mais je pense que ce match aller sera très important. On a la chance de le disputer à la maison, alors il faudra apporter encore quelque chose en plus. Je pense que ça va être un match incroyable. Pour le moment, il reste 3 mois avant cette rencontre et il faut donc penser au présent. Mais quand ça arrivera, ce sera un très bon match. »