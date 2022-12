Sensation de cette Coupe du Monde, le Maroc tentait ce samedi de valider son ticket pour les demi-finales face à une impressionnante écurie portugaise.

Le Maroc, invité surprise, réalisait un tournoi tout simplement ahurissant. Premiers de leur groupe, les Marocains s’était, par la suite, octroyés une qualification de prestige devant une Espagne démunie. Pour sa part, le Portugal semblait très bien armé pour aller décrocher son premier titre mondial. Une indécision régnait dans cette confrontation.

Pour cette partie, Fernando Santos, le sélectionneur lusitanien, avait décidé de laisser Vitinha sur le banc des remplaçants. Ruben Neves, Otavio et Bernardo Silva avaient la lourde tâche de mener le jeu des leurs. Pour sa part, comme attendu, Achraf Hakimi était bel et bien titulaire sur son couloir droit défensif. En revanche, Walid Regragui avait dû composer son XI sans les présences de Aguerd et Mazraoui…

Qualification historique du Maroc

Et les Marocains ont une nouvelle fois créé une sensation incroyable dans cette Coupe du monde. Après l’Espagne, les Lions de l’Atlas ont fait tomber les champions d’Europe 2016 en gardant toujours leur cage inviolée face aux sélections européennes. Malgré une forte pression de la Seleção das Quinas en première période et un Yassine Bounou en feu, le Maroc a marqué au meilleur des moments, juste avant la pause. Sur un centre, Youssef En-Nesyri a profité de la mauvaise lecture de balle du gardien portugais pour catapulter une tête dans les filets (1-0, 42′). Dans une seconde période où le Portugal aura fait preuve d’inefficacité face à un Yassine Bounou une nouvelle fois héroïque sur des frappes de Joao Felix (82′) et Cristiano Ronaldo (90’+1), le Maroc d’Achraf Hakimi a réussi un exploit monumental et verra les demi-finales de cette Coupe du monde 2022 face à l’Angleterre ou la France. Une première historique pour une équipe africaine.

