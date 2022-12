France/Angleterre – La compo des Bleus est tombée !

L’Équipe de France s’apprête à jouer un quart de finale de Coupe du monde ce soir. C’est un gros client qui fera face aux Bleus puisque l’Angleterre a fait forte impression depuis le début du Mondial. Si Kylian Mbappé est désigné comme la principale menace côté français, Didier Deschamps compte sur 11 joueurs qui devront réaliser une grande performance pour se qualifier en demi-finale. On connaît déjà la composition de la France pour affronter les Three Lions et Deschamps a décidé d’aligner la même composition que face à la Pologne.

XI de l’Équipe de France : Lloris (cap.) – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – O. Dembélé, Giroud, Mbappé.