Une nouvelle fois titulaire ce soir dans le couloir droit de la défense contre le Bayern Munich, Colin Dagba a offert une meilleure prestation qu’aller en se montrant solide (noté 7 par la rédaction de CS). Le titi parisien a expliqué avoir rêvé de cette qualification hier soir tout en se félicitant d’avoir pris sa revanche sur les Munichois. “C’est incroyable, j’en ai encore rêvé cette nuit de cette qualification. On a fait un gros match ce soir, autant défensivement qu’offensivement, même si on a raté beaucoup d’occasions. Oui, j’ai rêvé de cette qualification. Je me voyais déjà en demi-finale. C’est chose faite ce soir, se félicite Dagba pour RMC Sport. Ça fait deux demi-finales. C’est une grosse aventure qu’on vit depuis deux ans. On avait à cœur de prendre une revanche par rapport à l’année dernière. On mérite cette qualification.“