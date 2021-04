Flick : “Il faut féliciter le PSG et accepter le résultat”

Le Bayern Munich n’a pas réussi à marquer le deuxième but ce soir qui lui aurait permis de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Bavarois se sont imposés ce soir (0-1) mais ont été éliminés par le PSG. Présent en conférence de presse d’après-match, Hansi Flick a estimé que les Allemands avaient été la meilleure équipe sur les deux matches.

“Je pense que c’est au match aller que nous avons perdu, avec toutes les occasions que nous n’avons pas mises au fond. Et le troisième but que nous encaissons était un de trop, 2-2 aurait été bien, regrette Flick dans des propos relayés par L’Equipe. Ce soir, il nous a manqué le petit coup de chance dans les dernières minutes, notamment quand Leroy (Sané) était en bonne position et qu’il a choisi de faire une passe au lieu de tenter sa chance. Normalement, l’équipe a une énorme qualité dans les trente derniers mètres, mais Paris a bien défendu, et, comme à l’aller, nous n’avons pas été assez décisifs, il nous a manqué le dernier ”punch”. Sur les deux matches, je pense que nous avons été la meilleure équipe. On a vu aujourd’hui la qualité offensive de Paris, mais je dois complimenter mon équipe, elle a été très concentrée, elle a tout essayé. Nous avons eu de la malchance, avec quelques joueurs importants indisponibles, mais il faut l’accepter. Et féliciter Paris et accepter le résultat.“