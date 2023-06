Dagba de retour au PSG

Après cette saison 2022-2023, le PSG verra de nombreux joueurs prêtés faire leur retour à l’image de Colin Dagba.

Afin d’alléger un effectif jugé conséquent l’été dernier, le PSG avait décidé de réaliser de nombreux prêts. Mais plusieurs Parisiens n’ont pas profité de cette nouvelle expérience pour redonner un nouvel élan à leur carrière. À ce jour, seul Eric Dina Ebimbe a rapporté de l’argent au club avec une vente définitive à l’Eintracht Francfort. Concernant Colin Dagba, il fera son retour au PSG à l’instar de Leandro Paredes, Julian Draxler ou encore Abdou Diallo. Prêté sans option d’achat au RC Strasbourg cette saison, le latéral droit de 24 ans a annoncé sa fin d’aventure avec le RCSA.

Dagba sous contrat jusqu’en 2025

Le principal intéressé a confirmé la nouvelle via ses réseaux sociaux : « Merci au RCSA de m’avoir accueilli dans votre famille, merci aux supporters de la Meinau pour votre soutien sans faille durant tous les moments de cette saison. Et enfin merci à mes coéquipiers, fier d’avoir été l’un des vôtres. Bonne chance pour la suite. » Avec le club strasbourgeois, Colin Dagba n’était pas un titulaire indiscutable et a disputé seulement 27 rencontres, dont 12 titularisations (958 minutes). Mais, il a participé au maintien du RCSA lors du sprint final et avait notamment joué 66 minutes face au PSG (1-1), le 27 mai dernier. Encore sous contrat jusqu’en 2025 avec les Rouge & Bleu, l’avenir de Colin Dagba sera certainement discuté dans les semaines à venir. Au PSG, il devra toujours faire face à la concurrence d’Achraf Hakimi et Nordi Mukiele au poste de latéral droit.