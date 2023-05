Prêté à l’Eintracht Francfort l’été dernier, Eric Junior Dina Ebimbe quitte définitivement le PSG pour s’engager avec le club allemand.

Le PSG tient sa première vente avant l’ouverture du mercato estival. Faisant partie de la longue liste de joueurs prêtés l’été dernier, Eric Junior Dina Ebimbe a réalisé une belle saison avec l’Eintracht Francfort. Convaincus par les performances du Titi de 22 ans, les dirigeants allemands ont décidé de lever l’option d’achat obligatoire présente dans le prêt du joueur, qui était encore sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu. Il est désormais lié à l’Eintracht jusqu’en juin 2027. Sur le site officiel du club, le directeur sportif allemand, Timmo Hardung, a exprimé sa joie après cet achat définitif du joueur : « Éric Junior a montré, lors de sa première saison chez nous, l’énorme potentiel qu’il recèle. Nous sommes heureux qu’il reste à l’Eintracht et nous nous réjouissons de poursuivre avec lui son bon développement. »

🚨 BREAKING : Éric Junior Dina-Ebimbe rejoint officiellement Francfort en transfert définitif. Le club allemand a levé l’option d’achat du milieu parisien (estimée à 6,5M€) 🤝🇫🇷 pic.twitter.com/QCyfovWyQt — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 30, 2023

Une somme de 6,5M€ pour le PSG ?

La nouvelle a été officialisée par le PSG ce mardi. « Formé au Paris Saint-Germain, Eric Junior Dina Ebimbe s’engage avec l’Eintracht Frankfurt. Le milieu de terrain rejoint le club allemand dans le cadre d’un transfert définitif suite à l’activation de l’option d’achat obligatoire. » Après des prêts au Havre (2019-2020) et au Dijon FCO (2020-2021), le natif de Stains – en région parisienne – avait été intégré dans la rotation la saison passée (14 matches disputés). Mais désirant un temps de jeu plus conséquent, le Titi avait pris la direction de l’Allemagne. Avec le 7e de Bundesliga, Eric Dina Ebimbe a pris part à 28 matches toutes compétitions confondues (15 titularisations, 1.463 minutes) pour 3 buts et 1 passe décisive. Il a également subi une blessure à la cheville qui l’a éloigné des terrains pendant 12 matches entre janvier et mars. Selon plusieurs sources, l’option d’achat était à hauteur de 6,5M€. « Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Eric Junior sous ses nouvelles couleurs », conclut le communiqué du club.

