Depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé a changé de dimension. Élément indispensable du PSG, club avec lequel il a prolongé jusqu’en 2025, l’attaquant de 23 ans se montre tout aussi important en équipe de France. Après une Coupe du monde 2018 réussie il y a quatre ans, l’international français voudra réaliser une nouvelle compétition de haut vol au Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre). Cependant, ces derniers mois, Kylian Mbappé et ses représentants entretiennent des relations complexes avec le président de la FFF, Noël Le Graët, avec en point d’orgue le boycott du champion du Monde aux opérations marketing en mars dernier. Invité sur le plateau de Télématin – sur France Télévision – le patron de la FFF a été questionné sur sa relation avec l’attaquant du PSG.

Un malaise entre Mbappé et Noël Le Graët ?

« Franchement, il n’y en a pas. Entre nous deux, je ne crois pas, peut-être avec son conseiller ou son entourage. Mais, j’ai beaucoup d’estime humaine et sportive pour Mbappé. Dans le collectif, il ne pose absolument aucun problème. »

Aurait-il dû mieux gérer l’affaire Mbappé après son penalty manqué à l’Euro ?

« Je l’ai reçu, ce que je fais rarement pour un joueur. Cela s’est parfaitement déroulé. C’est après qu’il y a eu des interprétations par d’autres personnes. En tout cas, j’ai beaucoup de respect pour lui. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Dans le collectif, il est tout à fait admirable. »

Mbappé est-il trop gourmand (en rapport à son boycott des opérations marketing en mars dernier)

« Ce problème n’a pas été abordé avec lui. Il a été abordé avec sa conseillère, mais qui n’est pas chargée de conseiller l’équipe de France. Donc, on a bien sûr discuté avec tous les joueurs et il n’y aura pas de changements. C’est un sport collectif. Pas de changement ni avant ni après la Coupe du monde ? Pour après, on n’en sait rien. Mais ce n’est pas l’objectif. Ce n’est pas les mêmes sommes qu’en club. Donc je vois mal, quel que soit le président ou le coach, faire un classement de valeur de joueurs. Ça n’existe pas. »