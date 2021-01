Dominé sur l’ensemble du match, le Stade Brestois s’est logiquement incliné face au PSG (0-3) dans le cadre de la 19ème journée de Ligue 1. Par séquence, les Brestois ont su mettre en difficulté la défense parisienne, qui a pu compter sur quelques arrêts de Keylor Navas. Après le match, l’entraîneur brestois, Olivier Dall’Oglio, a notamment regretté le manque de justesse de son équipe, dans des propos rapportés par lequipe.fr.

“Le score est lourd. Les joueurs étaient déçus par le résultat, on ne le mérite pas forcément. Il fallait tenter, on a pris plus de risques, il y a aussi du talent en face. On ne peut pas trop en vouloir aux joueurs. Sur le plan de la discipline, de l’envie, le groupe était là. Il nous a manqué de la lucidité, de la justesse dans les 18 derniers mètres. Ces petits trucs me frustrent un peu. On sait que les latéraux parisiens sont très hauts, ils prennent des risques. Ils peuvent être gênés par des joueurs de vitesse. C’était une partie de notre plan”, a déclaré Olivier Dall’Oglio en conférence de presse d’après-match, avant d’être questionné sur l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG. “Il faut lui laisser du temps, soyez patient. On a vu Verratti un peu plus haut mais on ne peut pas voir de grands changements en si peu de temps.”

Outre Olivier Dall’Oglio, le milieu de terrain brestois, Romain Faivre, s’est également exprimé sur la défaite de son équipe, au micro de Canal Plus. “C’est sur que c’est un score sévère. Mais on connait les grandes équipes, il suffit d’une action pour qu’ils nous punissent. Mais je pense qu’on a montré de bonnes choses et il y a des choses à retenir pour la venue de Rennes la semaine prochaine. Y a de quoi être optimiste. On a fait belle figure, mais il y a aussi des choses à rectifier et on va travailler cette semaine à l’entrainement avec le staff pour préparer Rennes.”