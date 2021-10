Dani Alves : « Le départ de Messi ? C’est une fin absurde »

Dani Alves, qui a joué au PSG entre 2017 à 2019 (73 matches, 8 buts), est sans club depuis un mois et sa résiliation de contrat avec Sao Paulo. Le latéral droit brésilien (38 ans) a décidé d’attendre le début d’année prochaine pour retrouver un chalenge. Dans une interview accordée à Sport, il a proposé ses services au FC Barcelone, club pour lequel il a joué pendant 8 ans (2008-2016). Dans cette interview, Alves est également revenu sur les départs de Neymar et Lionel Messi du Barça.

« Je ne veux pas mettre le doigt dessus, mais le Barça a perdu beaucoup plus que cela. C’est une fin absurde. Tous les efforts auraient dû être faits pour les garder ici. Souvent, ce n’est pas seulement une question de football, mais aussi de respect pour tout ce qu’ils vous ont donné, lance le Brésilien dans cet entretien. Tout s’est usé mais on a besoin de se sentir aimé et quand ce n’est pas le cas, on commence à penser à d’autres choses.«