Dani Alves : “Personne n’est aussi magique que Neymar”

Daniel Alves, 38 ans, joue encore au football à Sao Paulo. L’ancien latéral droit du PSG (2017-2019) va même participer aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Il rêve aussi de participer à la Coupe du Monde 2022, même s’il n’est plus appelé en Seleçao depuis deux ans. Alves qui connaît bien Neymar, qu’il a côtoyé au FC Barcelone, en sélection et au PSG. Et pour une interview accordée au site internet de la FIFA, il a tenu à défendre son ami.

“Il est totalement sous-estimé. Dans notre pays, avoir du succès semble être un crime. Je pense qu’il paie le fait d’être brésilien. S’il était d’un autre pays, qu’il faisait tout ce qu’il fait, qu’il battait les records qu’il a, les Brésiliens l’estimeraient beaucoup, beaucoup plus, assure Dani Alves. Neymar fait tomber les enfants amoureux du football. Quand j’étais enfant, ce qui m’a fait tomber amoureux du football, c’est la magie des joueurs brésiliens, leur capacité à faire quelque chose de différent, à représenter ce qu’est le football. Le football commençait à devenir ennuyeux – très tactique, physique. Le football devrait être un art, quelque chose de beau. Quand vous regardez Ney, c’est le cas. Personne n’est aussi magique que lui.”