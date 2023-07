Dani Carvajal ne veut pas parler de Kylian Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2024 avec le PSG, fait quotidiennement la Une de la presse européenne. Son nom est bien évidemment associé au Real Madrid. Interrogé sur le Français, Dani Carvajal n’a pas voulu répondre.

Kylian Mbappé arrive en fin de contrat en juin 2024 avec le PSG. Dans son bail, il a une clause qui peut lui permettre de prolonger d’un an avec le club de la capitale. Mais il a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas lever cette clause, alors qu’il peut encore le faire jusqu’à demain mais qu’il comptait bien honorer sa dernière année au sein des Rouge & Bleu. Le club de la capitale ne souhaitant pas le voir partir libre l’été prochain, lui a expliqué que soit il prolongeait soit il était placé sur la liste des transferts. Ces derniers jours, on a parlé d’une offre stratosphérique venue d’Al-Hilal pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Mais il a expliqué ne pas vouloir discuter avec le club saoudien.

« On ne parle pas de Mbappé »

S’il doit quitter le PSG cet été, une seule destination semble intéresser Kylian Mbappé, le Real Madrid. Le club espagnol le suit depuis le début de sa carrière et aurait pu se l’offrir deux fois. En 2018 après ses débuts en professionnel à Monaco puis la saison dernière, lorsqu’il a finalement décidé de prolonger avec le PSG. Chaque jour, le capitaine des Bleus fait la Une des journaux sportifs d’Europe. Et lorsque Carlo Ancelotti ou un joueur du Real Madrid se présentent en conférence de presse ou en zone mixte, ils n’échappent pas à une question sur le numéro 7 du PSG. Ça a été le cas de Dani Carvajal à l’issue de la défaite du Real Madrid contre le FC Barcelone hier soir en match de préparation (3-0). Et le latéral droit a été très clair à ce sujet. « C’est nous qui sommes ici. On ne parle pas de Mbappé ni de qui que ce soit. Nous sommes le Real Madrid et nous parlons du Real Madrid« , explique Carvajal dans des propos relayés par Foot Mercato.