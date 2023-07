Lancé dans un bras de fer avec le PSG, Kylian Mbappé ne rejoindra pas l’Arabie Saoudite. Le joueur aurait repoussé les avances d’Al Hilal de manière ferme et définitive.

Non désireux de prolonger l’aventure en terre parisienne, Kylian Mbappé souhaite aller au terme de son contrat avec le PSG et ainsi se retrouver libre de signer dans le club de son choix une fois le 30 juin 2024 venu. Problème, le club de la capitale n’entend nullement accepter cette réalité sans broncher. D’où la mise à l’écart du capitaine de l’Équipe de France. La ligne directrice rouge et bleu est, elle, claire et limpide : soit le numéro 7 décide de prolonger, soit il sera vendu. Mais encore faut-il lui dénicher un point de chute d’ici à la clôture du mercato.

Une option en moins pour Kylian Mbappé

Une belle opportunité s’est d’ailleurs présentée auprès du PSG. Al Hilal, qui a raté de peu Lionel Messi il y a quelques semaines de cela, avait dans l’idée d’enrôler Kylian Mbappé pour une durée d’un an. Il aurait pu ensuite rejoindre libre le Real Madrid. Une offre de 300 millions d’euros aurait, en ce sens, été formulée au board parisien ainsi qu’un salaire XXL au joueur. Néanmoins, alors qu’une délégation du club saoudien s’est rendue sur Paris ce jour notamment dans le but d’exposer leur projet à Kylian Mbappé, celui-ci aurait purement et simplement décliné cet échange, nous révèle L’Équipe. Il n’a jamais envisagé de rejoindre Al Hilal, a d’ailleurs confié son entourage au quotidien sportif. Kylian Mbappé ne foulera donc pas les pelouses de la Saudi Pro League l’an prochain. Une information également confirmée par RMC et Fabrizio Romano. Le feuilleton risque donc de se poursuivre durant un bon petit moment….