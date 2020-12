Quand Neymar Senior se lamentait que la victime puisse être perçue comme le coupable, il ne pensait pas à ce que disait Daniel Riolo dans le même temps sur une radio française. Mais il aurait pu. Car quand Neymar Junior est victime d’un tacle non maitrisé qui le fait sortir sur civière, “il l’a cherché”, dans la grille de lecture du journaliste de RMC. Chacun se fera son opinion.

“La blessure, il la cherche. Il n’a pas à faire ça ! Tout le match il s’embrouille avec Dubois. Franchement, c’est une attitude de sale mec. Il est stupide. Pourquoi il fait ça Neymar ? Mettons qu’il soit indisponible deux mois, qu’il rate les huitièmes de finale. Il t’a qualifié en étant bon lors des deux derniers matches de la Ligue des champions. Tu as le Neymar que tu as payé pour être le taulier de ton équipe. Mais si après tu ne l’as pas et tu ne le récupères pas pour la Ligue des champions, la balance est presque négative”, a déclaré Daniel Riolo sur RMC. “Enfin, ce n’est pas la vie d’un club ça… Tu mets tout dans les mains d’un mec dont tu attends l’exploit. Tu ne construis pas de jeu collectif autour… Ce PSG est assez incompréhensible tout comme les compos de Tuchel, l’attitude de Neymar, la forme de Verratti,… Ils sont cramés physiquement et dans la tête.“