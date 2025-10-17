Danilo : « Content d’avoir vu le PSG remporter la Ligue des champions »

Après quatre ans au PSG, Danilo Pereira a rejoint Al-Ittihad durant l’été 2024. L’international portugais a évoqué le sacre européen de ses anciens coéquipiers.

Arrivé de Porto durant l’été 2020, Danilo Pereira aura passé quatre ans au PSG (151 buts, 10 buts). S’il n’était pas le meilleur joueur sur le terrain, l’international portugais a toujours répondu présent quand on a fait appel à lui, que ce soit au milieu de terrain, son poste de prédilection, ou bien encore en défense centrale. Un an après son départ pour Al-Ittihad, Danilo Pereira s’est confié à Onze Mondial. La victoire en Ligue des champions de son ancien club, Luis Enrique, les Classicos…

Des regrets d’avoir quitté le PSG avant sa gloire européenne ?

« Non, jamais. Je suis content d’avoir vu le PSG remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Je suis aussi content d’avoir vu des anciens coéquipiers heureux. Notamment les Portugais Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et João Neves, parce que je sais à quel point c’est compliqué d’arriver dans un grand club comme le Paris Saint-Germain depuis le Portugal et de faire le taf comme ils ont pu le faire. C’est avec beaucoup de fierté que j’ai assisté à ça (sourire). »

Luis Enrique

« Le PSG cherchait une saison comme ça depuis longtemps. Luis Enrique a fait un très gros travail avec les joueurs, son staff et sa direction. C’est important qu’il y ait cette symbiose. Pour gagner des titres, ça ne passe pas uniquement par les joueurs ou l’entraîneur. Tu dois apporter de l’expérience autour du groupe. C’est primordial de créer un esprit de famille dans le groupe. Actuellement, Paris est une vraie équipe. Tout le monde marche ensemble vers la même direction. C’est ça qui a permis au club de remporter autant de titres. (…) Luis Enrique a une philosophie bien établie. Il parvient à inculquer à ses joueurs que sa philosophie est la meilleure. Une fois que c’est fait, tu peux battre tout le monde, gagner des titres et dominer. Quand les joueurs sont avec et derrière lui, il n’y a pas beaucoup d’équipes qui peuvent rivaliser. La plus grosse arme de Luis Enrique, c’est ça. Au quotidien, il travaille tellement bien que ça devient plus facile à mettre les choses en place sur le terrain. »

Les Classicos

« J’aimerais rejouer un Classique contre l’OM. C’est toujours spécial, c’est une ambiance incroyable. Des matchs comme ça procurent beaucoup d’émotions et de sensations. Celui qui m’a le plus marqué et que j’aimerais revivre, c’est notre victoire 2-0 à dix contre onze (au Vélodrome, le 31 mars 2024). Beraldo avait été expulsé en première mi-temps. Ça avait été difficile de jouer dans ces conditions mais nous avions fait le taf. »





