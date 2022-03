Neymar : « On doit penser à gagner et jouer encore mieux qu’à Paris »

Vainqueur au match aller grâce à un but de Kylian Mbappé dans les dernières secondes du match (1-0), le PSG se déplace demain soir (21 heures, Canal Plus) sur la pelouse du Santiago Bernabeu afin de confirmer cette belle victoire et se qualifier pour les quarts de finale. À la veille de cette rencontre, Neymar s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis…

Son état physique

« Je me sens à 100%. C’était plus de temps que prévu, c’était une blessure très dure mais je suis prêt mentalement et physiquement à 100% pour aider l’équipe, aider mes coéquipiers et faire un grand match. C’est un match où il faut être tous prêt. »

Impatient de jouer le Real

« Evidemment que j’avais ciblé ce match. C’est un match que les joueurs veulent jouer, il faut profiter de chaque minute de ces matches. Ce sont des minutes qui ne se répéteront pas. Je me suis concentré et j’ai travaillé pour aider l’équipe. Je suis heureux et content. Je vais tout donner et tout faire demain. On doit avoir une mentalité très forte pour faire un grand match.«

L’élimination contre le Real en 2018

« La vérité c’est que j’ai tout oublié. Rater de grands matchs c’est dur, c’est triste. Mais je suis bien, je me sens bien pour aider le PSG. On est prêt pour jouer mercredi. C’est une équipe très forte en face de nous, avec des joueurs ayant beaucoup de qualité. On ne va pas baisser les bras ou se cacher. On va tout donner pour essayer de gagner le match.«

Son association avec Mbappé et Messi

« Je joue avec les mêmes jambes, de la même façon. Mais parfois avec des joueurs de qualité, il faut se concentrer plus. On doit attaquer et défendre ensemble mercredi. Ce sont des choses qui peuvent nous aider à gagner la Ligue des champions si on joue ensemble. Si on joue ensemble, on a la possibilité de gagner le match mais pas seulement.«

Les absences de Casemiro et Mendy

« Ce ne sera pas facile car le Real a beaucoup de joueurs de qualité. Pour moi Casemiro est le meilleur joueur à son poste. Mais pour nous c’est égal, on doit jouer et gagner le match de la même façon, on doit le faire de la meilleure des façons. Peut-être que cela sera plus difficile pour eux mais tant mieux pour nous s’il n’est pas là.«

Du 50-50

« C’est un match entre le PSG et le Real, c’est toujours du 50-50. Il n’y a pas de favori car ce sont deux équipes fortes. On a un avantage car on a gagné 1-0. Mais on doit penser à gagner et jouer encore mieux qu’à Paris. Je suis heureux de jouer avec du public et je suis sûr que mes coéquipiers ont l’ambition de jouer mercredi et de rentrer chez nous avec une victoire.«

Ses souvenirs au Stadio Bernabeu

« J’ai pas mal de bons souvenirs. J’ai marqué des buts, fait des passes décisives. Jouer ici c’est toujours spécial et pas seulement pour moi. C’est un match spécial pour moi et Lionel Messi car on a joué au Barça. Aussi pour Ramos qui est avec nous et pour qui c’était la maison. Mais on est motivés. On a l’envie de bien jouer demain et de marquer l’histoire du PSG.«

Le déséquilibre quand les attaquants ne défendent pas

« Je ne suis pas d’accord. Si on regarde les équipes et que l’on compare avec les autres équipes on joue ensemble, on attaque ensemble et on défend ensemble. On a fait un bon match à l’aller et on veut en faire un bon mercredi. On verra demain soir si vous avez la même opinion.«

La finale au Stade de France

« On a une grande équipe, un grand effectif avec des qualités. La finale est à Paris et c’est incroyable pour nous. Cela nous donne encore plus envie d’arriver en finale, plus que jamais. Mais on doit commencer dès mercredi. Cela fait longtemps que l’on travaille et mercredi c’est une étape vers notre objectif.«