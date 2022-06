À côté de l’incontournable Marco Verratti, Danilo Pereira est le milieu de terrain qui a réussi la meilleure saison sous le maillot du PSG. L’international portugais est monté en puissance au fil de la saison pour devenir un titulaire indiscutable lors des derniers mois de compétitions. L’ancien de Porto s’est aussi montré important en attaque avec cinq buts. Pour PSG TV, il est revenu sur cette saison 2021-2022, sa deuxième sous le maillot Rouge & Bleu.

Comment il se sent au PSG

« Maintenant que c’est ma deuxième saison, la première en tant que joueur officiel parisien, je connais déjà tout le monde. L’ambiance et mon quotidien sont différents parce que je connais bien le club, je connais tout le monde, alors c’est facile de se sentir intégré. Je peux dire que mon intégration s’était bien passée et quand c’est le cas tu te sens plus libre, plus heureux aussi. Je pense que le grand changement pour moi, ça a été ça.«

Sa saison pleine (37 matches toutes compétitions confondues)

« Oui, j’espère toujours avoir la confiance du coach, de mes coéquipiers et de jouer un maximum de matches. Je sais qu’ici il y a de grands joueurs, qu’il y a beaucoup de concurrence, mais j’ai confiance en moi et je sais ce que je peux faire pour aider l’équipe, donc je suis content de ça et d’avoir gagné cette confiance. Ma saison ? C’était une bonne saison pour moi, mais j’aurais aimé faire plus, qu’on aille plus loin parce que nous avons été éliminés en huitièmes de la Champions League. Nous avons bien terminé la saison en remportant la Ligue 1 et c’était important parce que c’était le 10ᵉ titre de l’histoire du club.«

Plus libéré cette saison ?

« Bien sûr, c’est très important parce que j’ai réussi à montrer ce que je peux apporter à l’équipe. Pas seulement comme joueur, mais aussi comme personne avec mon caractère. Je pense que c’était important pour les supporters, pour les gens qui travaillent ici et pour moi aussi évidemment.«

La conquête du 10e titre

« La Ligue 1 est un championnat très difficile. Pour gagner ce championnat tu dois travailler dur et avoir l’esprit de sacrifice parce que chaque match est très physique. Tu cours beaucoup et tu dois toujours être attentif parce qu’en face il y a de bons joueurs, de bons coachs, de bons staffs aussi. C’est une Ligue très compétitive.«

Faire partie de l’histoire du PSG avec ce 10e titre

« Je me sens chanceux. Chanceux d’être ici, pouvoir être dans l’histoire du PSG avec ces noms-là. Il y a Beckham, Zlatan Ibrahimovic. Alors je profite du plaisir d’être ici.«