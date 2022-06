Le PSG de retour dans le dossier Ousmane Dembélé ?

Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone. Il y a quelques semaines, son nom avait été associé au PSG. Des rumeurs parlaient même d’un accord entre le club de la capitale et l’international français depuis le mois de janvier. On a également entendu que l’ancien rennais n’était pas contre rester au FC Barcelone mais que ses demandes étaient jugées trop élevées par les dirigeants barcelonais. Joan Laporta, le président du club catalan, a expliqué à plusieurs reprises que le Barça avait fait de gros efforts dans ce dossier et que la dernière offre qu’il a faite au clan Dembélé serait la dernière et que la balle est désormais dans le camp de l’ailier.

Changement d’avis pour Luis Campos ?

Ce jeudi matin, Mundo Deportivo fait un point sur ce dossier. Et selon le quotidien sportif barcelonais, le PSG reviendrait en force dans ce dossier. Même si cette piste avait pris du plomb dans l’aile le mois dernier, Luis Campos n’ayant pas coché Ousmane Dembélé comme priorité pour renforcer les Rouge & Bleu, cette dernière serait de nouveau sur le bureau des dirigeants parisiens. Avec la révolution attendue dans l’effectif du PSG, l’arrivée de Dembélé libre de tout contrat pourrait être vue d’un bon œil chez les décideurs parisiens.